’Horeca heeft zelf schuld aan personeelstekort’

Bij het begin van de coronacrisis werd voorspeld dat wellicht meer dan de helft van alle horeca zou verdwijnen. De cijfers laten nu wel iets anders zien. Maar daarmee hebben ze ook veroorzaakt dat veel mensen vanuit de horeca hebben gekozen voor zekerheid en ander werk zijn gaan zoeken. Door de krapte op de arbeidsmarkt lukt dat nu ongekend snel en kunnen ze ook veel meer verdienen.

Het probleem van het personeelstekort bij de horeca hebben ze zelf veroorzaakt door te weinig te investeren in het personeel. Lage lonen en flexcontracten, dat hoort schijnbaar bij de horeca. De werkgevers hebben blijkbaar nooit gehoord van 'binden en boeien'. Van het salaris van een horecamedewerker kan je in Amsterdam niet leven. Heel logisch dus dat ze ander werk zoeken.

De horeca moet eens wat kritischer kijken naar de eigen bedrijfsvoering in plaats van klagen. Wellicht betalen ze te veel huur, hebben een te duur contract met de brouwer of werken zelf te weinig... Laten we eerlijk zijn, dat een biertje in de supermarkt maar een tiende kost van een Amsterdamse kroeg geeft aan dat er ergens heel veel winst wordt gemaakt. Klaag eens bij de brouwerij! Of stop er gewoon mee!

Tom Heijnen