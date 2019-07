’Altijd die reclame’

Neem bv. autoreclames. De meeste mensen stappen niet zo snel over naar een ander merk. Hun dealer geeft meestal een goede inruilwaarde. En dan de reclames van supermarkten. Ook overbodig , want elke week treft u in de brievenbus een flink pakket folders aan met de nodige aanbiedingen. Stop met die reclame op tv.

Jan Meijerink, Woerden