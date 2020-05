Aanpak files

Het dagelijkse fileleed in de ochtend- en avondspits is voorbij sinds de coronacrisis toesloeg. Mensen die nog wel de weg op moeten voor hun werk ervaren dat al weken. De stress dat je een belangrijke vergadering niet haalt en dus extra vroeg op pad gaat, is verdwenen. Op onze snelwegen is het lekker doorrijden, al mag je overdag beslist niet harder dan 100 km/u terwijl dat zeker nu prima zou kunnen.