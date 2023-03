’Mening burger lastig gevonden’

De mening over de regering is door de burger nu heel duidelijk gemaakt: stap op, wij zijn wel degelijk mondig! Zelfs na de verkiezingsuitslag heeft Mw. Van der Wal het nog niet begrepen, getuige haar opmerkingen. Of de opmerking: ’Dit was niet de winst die we wilden’ is tekenend voor een ministersploeg die van de werkelijkheid los is.

Er rest het kabinet dus niets anders dan pijlsnel de biezen pakken! Dat heet ontslag aanbieden, maar dat zal ook wel niet gesnapt worden.

R. Hielkema, Noordwijkerhout