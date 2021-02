’Migratieproblematiek op de agenda’

Door de PVV bij de vorming van een nieuw kabinet ui te sluiten, zoals Mark Rutte onlangs duidelijk maakte, moet hij zich wel realiseren dat hij daarmee de op een na grootste partij in Nederland met vele kiezers een serieus bestaansrecht probeert te ontnemen in het Nederlandse politieke landschap. Voor de politieke geloofwaardigheid onder de bevolking Is dit geen goede zaak.

Je hoeft het niet eens te zijn met de opvatting van Wilders over de migratie, maar het is zo langzamerhand wel duidelijk geworden dat toelating van nog meer migranten ons land veel problemen gaat brengen, waaronder een nog grotere bevolkingsdichtheid waar Nederland nu al aan de top zit en een vergroting van het nu al onoplosbare huisvestingsprobleem. Bij de vorming van een nieuw kabinet, na de verkiezingen in maart, zal daarom de migratieproblematiek bovenaan op de agenda moeten staan anders wordt de politiek steeds ongeloofwaardiger.

Otto C. Tempelaars, Heemstede