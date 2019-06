’Denk respectloos in Kamer’

Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk is tijdens een debat over Turkije stevig in aanvaring gekomen met Kamervoorzitter Khadija Arib. Die greep in nadat hij SP-Kamerlid Sadet Karabulut beschuldigde van het steunen van een terroristische organisatie. Totaal respectloos is het gedrag van de Denk-leden in de Tweede Kamer, meent Rik van den Bos.