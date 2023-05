’Kansloos plan van aanpak asielbeleid’

Het gaat om: een permanente asielstatus voor asielzoekers waarbij o.a. door etnische of politieke vervolging geen veilige terugkeer meer mogelijk is. En een tijdelijke asielstatus voor vluchtelingen die een oorlog ontvluchten, maar wanneer de situatie zich genormaliseerd weer teruggaan.

Ik heb echter een voorgevoel dat de tijdelijke asielstatus, zolang D66 en CU in dit kabinet zitten, niet zal worden gehandhaafd. Dat houdt in dat migranten langer hier verblijven en er is als een enorme schaarste aan opvangplekken. Als D66- en CU-partijleden dan zo begaan zijn met vluchtelingen waarvan de situatie zich al lang weer genominaliseerd heeft, zouden zij om te beginnen zelf een vluchteling in huis moeten opnemen.

Mario Verhees, Asten