Brief 2 ’Prijsstijgingen zorgt voor meer btw’

Het is wel duidelijk dat deze bewindspersoon totaal niet weet waarover ze het heeft, waren deze prijsstijgingen dan voorzien in de Miljoenennota? We hebben het namelijk over onvoorziene extra inkomsten, door prijsstijgingen, voor de overheid.

Dit geldt overigens niet alleen voor de benzine maar alle producten die duurder zijn geworden. ’Rupsje-nooit-genoeg’ wrijft vergenoegd de handen ineen en weigert compensatie en uiteindelijk zijn vaak de ouderen met weinig pensioen de dupe.

Wim Durville, Boxtel

