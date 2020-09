’Boycot Rusland werkt averechts’

Ik begrijp dit heel goed omdat hij wil voorkomen dat Wit-Rusland zich meer op het Westen zal gaan richten, hetgeen hij als een bedreiging ervaart. Nu wordt er gesproken over een nieuwe boycot tegen Rusland met als gevolg dat de gewone burger nog meer zal worden geraakt. Het doen stoppen van de bouw van de gasleiding van Rusland naar Europa is geen oplossing in deze en zal alleen maar burgers raken.

Peter Borst, Beverwijk