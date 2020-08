’Dienstplicht weer invoeren’

Rellende jongeren, rijkeluiskinderen die de beest uithangen op vakantie en geen respect tonen voor hun gastland en jongelui die allemaal in hun eigen (cultuur-) bubbel blijven hangen of slechts binnen hun opleidingsniveau vrienden zoeken. De samenleving polariseert.

Een begin van de oplossing is het herinvoeren van de dienstplicht voor alle jongeren die van de middelbare school afkomen. Je leert er discipline, samenwerken en samenwonen, je leert waarderen wat je hebt en eten wat de pot schaft. Ook leer je om te gaan met uitstel van wensen en verlangens. Je kan niet de hele dag naar je mobiel grijpen of de kleren dragen die je wilt. Kortom, je wordt een volwassen man of vrouw. Dat is alleen maar winst.

Brigitte Brinkel, Soest