Veel te doen om Londense Elizabeth line

Door Joost van Mierlo

Londen - Deze dinsdag gaat de Elizabeth line open. Voor het eerst in de lange spoorgeschiedenis van het land rijden er nu treinen van Oost- naar West-Londen en omgekeerd. Voor de in totaal honderd kilometer lange lijn is meer dan veertig meter tunnel aangelegd, soms wel veertig meter diep. Een ritje naar Heathrow vanuit hartje Londen kan nu in de helft van de tijd.