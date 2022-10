Premium Het beste van De Telegraaf

Een pak rammel voor het Binnenhof

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

De VVD maakte zich in aanloop naar de verkiezingen van 2021 nauwelijks zorgen over D66. Zelfs toen voorvrouw Sigrid Kaag met haar beloofde ’nieuwe leiderschap’ de aanval leek te openen op VVD-lijsttrekker Mark Rutte, was in liberale gelederen weinig nervositeit te merken.