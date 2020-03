’Dus daarom is Brussel stil over corona’

Elke lidstaat trekt z’n eigen plan, van een gezamenlijke door de EU geregiseerde aanpak is hoe dan ook geen sprake. Maar sinds kort is duidelijk waarom. De EU is namelijk druk bezig met de toetreding van Albanië en Noord-Macedonië tot de Unie. Een toch wel opmerkelijke timing waarbij de indruk wordt gewekt dat het coronavirus als afleidingsmanoeuvre wordt gebruikt.

Deze verschrikkelijke crisis gaat een enorme druk leggen op de ’rijkere’ lidstaten die ongetwijfeld de financieel minder daadkrachtige landen straks weer moeten gaan helpen. En dan als klap op de vuurpijl haalt de EU er gewoon weer twee potentiële probleemlanden bij. We gaan een nieuwe start maken als deze crisis eindelijk voorbij is. Kunnen we dan ook weer even kijken naar een bevrijdende Nexit.

Jan Pronk, Beverwijk