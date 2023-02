’Weigeren tv-debat zwak’

Inzake beide dossiers is de VVD erin geslaagd, grote delen van de bevolking, en vooral ook van haar eigen achterban, tegen zich in het harnas te jagen door de D66-agenda uit te voeren en gewillig te doen wat mevrouw Kaag eist. En dat is lastig om uit te leggen aan de potentiële VVD-kiezer. Maar weglopen voor de publieke discussie, weglopen door de VVD voor de verdediging van het D`66 beleid van de regering, is erger. Dat is lafheid. Laffe politici zouden ons land niet moeten besturen.

Cees Dekker, Emmeloord