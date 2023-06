Brief 2 ’Migrant verraadt zichzelf met deken’

Maar er is tussen de overheden weer gepraat en de Marokkaanse overheid heeft beterschap beloofd en zal weer gaan meewerken aan de terugkeer van illegale Marokkanen naar hun thuisland. Maar als de Marokkaanse consul zich bij een uitzetcentrum meldt om vast te stellen of het een Marokkaanse burger betreft, dan trekken ze met zijn allen een deken voor hun gezicht. De consul vertrekt dan weer onverricht terzake en uitzetting van die Marokkanen blijft dan achterwege en worden weer de straat opgestuurd want: er is geen zicht op uitzetting.

Maar dat kan toch beter worden opgelost? Diegenen met een deken voor hun gezicht om te voorkomen als Marokkaan herkent te worden, dát zijn nu juist de Marokkanen. Waarom zou je anders je gezicht bedekken? Dus gelijk met hen naar een vliegtuig naar Marokko. En neem maar van mij aan: eenmaal in Marokko vertellen ze heel graag wie ze zijn.

Jan Muijs,Tilburg

