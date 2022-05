Premium Het beste van De Telegraaf

De overheid slaat de plank weer mis in toeslagdrama

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

De verontwaardiging in de samenleving was groot nadat de toeslagenaffaire bekend werd. Tienduizenden ouders bleken door de overheid onterecht te zijn gebrandmerkt als fraudeur bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Vele van deze gezinnen raakten aan de bedelstaf door het meedogenloze terugvorderingsbeleid, huwelijken liepen op de klippen en kinderen werden uit huis geplaatst. De overheid liet zich in het drama van haar slechtste kant zien. Uiteindelijk trad het kabinet af als gevolg van de politieke rel die ontstond.