Moordmachines op tv nooit belangeloos

Het was murder on demand, ofwel moord op bestelling. De aanklagers in de twee grote strafprocessen Marengo en Eris zijn weinig subtiel om de activiteiten van Ridouan Taghi en zijn kompanen te duiden. In Marengo spraken de officieren van justitie al van een ’geoliede moordmachine’. Woensdag in het proces tegen Caloh Wagoh schetste de aanklager een ontluisterend beeld van een duistere motorclub die tegen betaling de ene na de andere moordklus opknapte.