’Hoekstra te veel miskend’

Jurist Ludo Grégoire pleit voor het verdubbelen van de salarissen van politici omdat goede politici in het bedrijfsleven meer kunnen verdienen (De Kwestie, 22/3). Als ik dat lees dan is het nog meer te waarderen dat een hoogopgeleide politicus als Wopke Hoekstra - die in het bedrijfsleven een topsalaris zou kunnen verdienen - genoegen neemt met het ministersalaris omdat hij het als zijn taak ziet iets voor ons land te betekenen. Het is jammer dat er in ons land te veel wordt gekeken of iemand hard schreeuwt, het leuk brengt, er goed uitziet en niet gekeken wordt of hij door zijn opleiding en kennis iets kan betekenen. Politici die in de Kamer willen ’scoren’ daar heb je niks aan.

Johan van de Put