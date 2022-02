’Eerder vrijkomen doodrijder Fleur schande’

Het zal vast wel ingebakken in het systeem zitten, maar dat werpt dan toch de vraag of dit systeem wel deugt. Deze man heeft nooit berouw getoond, had geen enkel medeleven met het slachtoffer en de nabestaanden, probeerde het slachtoffer op een stuitende manier zwart te maken en werkte op geen enkele manier mee in de rechtszaken. Van W. zou door deze houding en opstelling nooit eerder vrij moeten komen en zijn toch al lage straf gewoon uit moeten zitten. Dit is een enorme schoffering voor de nabestaanden van Fleur en dient uitsluitend het belang van van W. die daar echter geen enkel recht op zou mogen hebben.

Jan Pronk, Beverwijk