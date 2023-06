’Gratis parkeren bij sportcomplexen’

Een linkse stad als Amsterdam heeft de mond vol over sociaal beleid. Onderdeel daarvan is dat sport voor alle kinderen toegankelijk moet zijn. Dit a-sociale parkeerbeleid zal bij diverse (m.n. voetbal-)verenigingen de nodige kopzorgen geven, zo niet de doodsteek zijn. Immers, b.v. vrijwilligers haken af als ze voor hun vrijwilligerswerk dik moeten betalen. Daarnaast zal veel publiek wegblijven. En kijk naar de kinderen die van buiten de stad in de stad hun wedstrijd moeten spelen; ’leuke’ kostenpost voor de ouders die hen moeten begeleiden. Parkeren bij sportcomplexen zou mijns inziens juist in de weekenden gratis moeten zijn. De linkse partijen zijn sterk in het binnenharken van gelden. Dat dat haaks staat op wat met de mond wordt beleden, deert kennelijk niet….

Kees Rakers,

Hoofddorp