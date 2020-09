’Straks weer een lockdown’

Een uur eerder de kroeg uit is te idioot voor woorden, dat maakt het verschil niet. Net als denken dat men in voetbalstadions fluistert. Den Haag heeft geen praktisch verstand. Het gevolg is dat we in oktober weer in lockdown moeten, nog meer bedrijven failliet, mensen zonder baan en armoede.

De Jonge werd zondag te kijk gezet door Arjen Lubach, maar Rutte is eind verantwoordelijk.

Mensen worden nu al niet meer opgenomen in het ziekenhuis. Na een half jaar nog geen landelijke app en nog steeds tekorten. Het land gaat ten onder. Beiden moeten aftreden.

Danny van Geldorp, Amsterdam