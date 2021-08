Inhakken op prins gaat wel te ver

Kan gestopt worden met het ‘bashen’ van prins Bernhard? Het is echt niet de Grand Prix van de prins. Hij is niet de enige eigenaar, noch de enige organisator. Dat zijn namelijk drie bedrijven: Circuit Zandvoort, SportVibes en TIG Sports.

Dat artiesten gevraagd wordt om zonder gage op te treden, zou vast als een eer worden gezien als deze prins niet aan het circuit verbonden was. Prins Bernhard heeft veel geld verdiend met de verkoop van zijn eigen bedrijf. Hij ontvangt geen uitkering via het koningshuis. Hij is de neef van koning Willem-Alexander, dat is het. Overigens ben ik niet per se een groot fan van hem, maar ik heb schoon genoeg van al die puur op deze man gerichte kritiek.

Johanna de Jong,

Amsterdam