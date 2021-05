’Trots op onze koningin’

Bekijk ook: Máxima zelfverzekerd in interview ter gelegenheid van 50e verjaardag

Nederland mag trots zijn op zo’n vrouw als koningin. Er kwam zoals verwacht de nodige commentaar en dat is onterecht.

Koningin Máxima was open en er is niets blijven liggen. Persoonlijk vind ik het zeer te waarderen want het is niet eenvoudig om over privé gevoelens te praten. Dat vereist lef en moed. Als je in je eigen familie kijkt dan besef je dat het niet eenvoudig is om privé gevoelens te delen met anderen mensen. Laat staan voor een camera.

Nu is Máxima altijd een open vrouw geweest. Het verhaal over haar vader is breeduit bekend. Het verhaal over haar zusje is zij open over geweest. Dus ja, logisch dat er niet veel nieuwe verhalen opduiken. Daarin is zij in de loop van de jaren niet veranderd. Beseffen mensen wel voldoende wat dat betekent? Dat ze betrouwbaar is en daar kunnen héél véél mensen wat van leren. Hoeveel hele dure presidenten rotzooien er maar op los. We beseffen helemaal niet hoe rijk we zijn.

Haar werkzaamheden zijn serieuze taken, dat wordt onderschat. Een koninklijk paar opent vele deuren die anders gesloten blijven.

Wat betreft de vakantie naar Griekenland geloof ik nog steeds niet dat demissionair minister-president Rutte dit onderschat heeft. De kritiek van sommigen hierop is ook een beetje hypocriet want hoeveel mensen zijn niet naar het buitenland gevlogen omdat ze vonden dat ze daar recht op hadden? Ook bekende Nederlanders.

Corry van Liempd, Rosmalen