Brief 3 ’Kabinet grossiert in schijnoplossingen’

In 2019 is verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen ingevoerd. Dat zou moeten leiden tot minder stikstofuitstoot waarmee stikstofruimte werd gecreëerd voor woningbouw en aanpassing van de infrastructuur. Vervolgens kunnen er anno 2023 veel noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur niet plaats vinden vanwege te weinig geld en te veel stikstof (Tel. 24/6). En staan we (mede daardoor) massaal in de file. Dit is zo een vicieuze cirkel want filerijden vraagt meer brandstof (en levert dus meer stikstofuitstoot) dan min of meer constant 130 km/u rijden. De kabinetten Rutte grossieren in schijnoplossingen.

D. van Emmerik

