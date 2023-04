Uitslag Stelling: ’Voer het Engelse model in’

Een stemmer vindt: „Staken en alle kosten doorberekenen aan die zwaar overbetaalde voetballers”. Iemand die staken een te zwaar middel vindt: „99 procent van het publiek komt voor de lol en niet voor het rellen. Die zijn de dupe hiervan”. Een ander vindt dat ook juist het niet rellende publiek verantwoordelijk is. „Veel supporters kijken de andere kant op en zijn bang om te getuigen en om relschoppers aan te spreken.”

Driekwart van de deelnemers vindt dat de scheidsrechter de wedstrijd sowieso had moeten staken. Nu is na een korte pauze gewoon doorgespeeld en won Ajax met 1-2 de halve finale voor de KNVB-beker.

Een overgrote meerderheid vindt dat clubs niet genoeg doen aan het terugdringen van het supportersgeweld. Iemand somt op: „Cameratoezicht en controle op de ticketverkoop. En handhaaf nou eindelijk die stadionverboden”. Een ander schrijft: „Als je hoort wat mensen tegenwoordig mee naar binnen nemen, dan vraag je je af hoe dat eigenlijk kan. Hoezo is daar geen controle op?” Weer een ander: „Reken de clubs alles aan. Nu wordt dit niet gevoeld en nemen clubs geen maatregelen”.

Ook vindt een meerderheid dat de KNVB Feyenoord hard moet straffen voor het aanstekerincident.

Een passende maatregel na dergelijke voorvallen vinden de meeste respondenten het laten verliezen van het duel door de club van wie de hooligans de ellende hebben veroorzaakt. Nog meer deelnemers zouden het een goed idee vinden als de club van de relschoppers de volgende wedstrijd speelt zonder publiek. Maar iemand zegt: „Als de wedstrijd zonder publiek wordt gespeeld, gaan hooligans wel een plek buiten het stadion zoeken om te gaan rellen.” Een stemmer pleit voor het geven van strafpunten: „Vuurwerk afsteken: min één punt, ernstige rellen: min twee punten en bij het in gevaar brengen van spelers gelijk drie punten aftrekken.”

Hoewel Nederland heel strenge voetbalwetten heeft, worden die niet goed gehandhaafd in de stadions. Bijna alle deelnemers vinden dat die handhaving in de stadions prioriteit moet krijgen. Ook vindt bijna iedereen dat de seizoenkaart van zich misdragende supporters ingetrokken moet worden. „ Ook van de mensen die ernaast stonden, want dat zijn vaak de ophitsers.”

Een overgrote meerderheid is voorstander van het ’Engelse model’ waarbij onder andere supporters die zich in het verleden hebben misdragen zich moeten melden als er een risicowedstrijd is, zodat ze die wedstrijd niet kunnen bezoeken. ,,Meteen streng aanpakken en niet meer van die flutstrafjes.” Iemand oppert: „Gewoon iemand levenslang uitbannen van het bezoeken van voetbalwedstrijden. In Engeland is het al jaren veel rustiger tijdens voetbalwedstrijden”.

De meeste respondenten geloven niet dat het supportersgeweld een afspiegeling is van hetgeen er op het veld gebeurt. Een deelnemers schrijft: „Het is het tuig dat elk plezier in voetbal vergalt voor velen, en dat zeg ik als Feyenoorder. Ik hoop oprecht dat het inmiddels beter gaat met Davy Klaassen.”