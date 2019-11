’Kabinet Rutte helpt Nederland om zeep’

Het lijkt wel of dit kabinet zich enkel interesseert voor boze leraren, groene energie, warmtepompen en de idioterie van de stikstofcrisis.Terwijl we uitgelachen worden door omringende landen die complete aardgasdorpen aanleggen, waar een electrische laadpaal net zo schaars is als een broodje frikandel in Senegal en waar de regels een stuk milder zijn, ligt ons land op zijn gat. Het braafste jongetje van de klas wordt de loser van de klas. Ze vergeten dat ze de Nederlandse economie door dit gezaag aan de tafelpoten naar de knoppen helpen.

Duizenden bouwprojecten liggen stil, luchthavens worden sterk beperkt of staan leeg en als het aan het kabinet ligt, mag je straks enkel met 70 km per uur naar je werk rijden.

Wordt eens wakker! De criminaliteit viert hoogtij en heeft het voor het zeggen, ze schieten advocaten overhoop, de zorg is onbetaalbaar door wanbeleid, er is geen huis meer te huren en de opvangcentra’s zitten meer dan overvol. Aan de voorkant wordt er met honderden miljoenen landbouw subsidiegeld gestrooid en aan de achterkant worden dezelfde boeren de nek omgedraaid om maar een beroepsgroep te noemen.

Onder aan de streep begint het op een wanbeleid te lijken, een wanbeleid wat niet meer om te keren valt indien we doorgaan op deze voet.

Marc Struik, Reeuwijk