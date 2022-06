Uitslag Stelling: ’Dwangbuisbeleid van EU’

In 2030 moet het gebruik van landbouwgif zijn gehalveerd. De meeste respondenten vinden het gebruik van pesticiden dan niet zorgwekkend voor de volksgezondheid. Een respondent maakt zich er zelfs zorgen over als er juist niet wordt gespoten. ,,Dan staat het rond scholen en openbare ruimten vol met gevaarlijke distels en brandnetels.” Een deelnemer die zich wel zorgen maakt, stelt: ,,Het gebruik van pesticiden moet worden gereduceerd naar nul. Ze zijn aantoonbaar slecht voor de gezondheid van mensen.”

Sommigen denken dat het verbieden ervan in Europees verband nog lastig gaat worden. ,,In Nederland zijn middelen als Roundup al wel verboden, maar in andere landen nog lang niet. Bedrijven die dit produceren moeten onder streng toezicht komen.” Een andere respondent gelooft ook dat veel producten in de supermarkt wel bespoten zijn, zeker als die zijn geïmporteerd van buiten de EU.

Timmermans zet ook in op natuurherstel. Twintig procent van de natuur moet over acht jaar zijn hersteld. Dit vindt een meerderheid van de respondenten niet nodig. Wel is een flinke meerderheid van de deelnemers voorstander van meer ‘groen’ in de steden. Timmermans wil onder meer bomen en groene daken en de stad.

Een respondent heeft kritiek op de groene plannen en vind ze niet consequent. ,,Die Timmermans mag weleens in de spiegel kijken met zijn biomassacentrales. Voor de zogenaamde groene energie worden nu ineens bomen gekapt en nu wil hij meer groen in de steden?”

De pesticideplannen komen boven op de stikstofplannen. Een grote meerderheid van de stemmers vindt dat door de plannen van Timmermans de boeren onevenredig hard worden getroffen. ,,Boeren hebben door alle overheidsmaatregelen onevenredig hard moeten investeren, meer dan hun verdienmodel toestaat. Nu worden ze op allerlei andere manieren gedwarsboomd”, klinkt het.

Een kleine meerderheid vindt dat de boeren buiten schot moeten blijven in de stikstofkwestie. Een tegenstander echter meent: ,,Als de intensieve veehouderij in Nederland minder wordt, dan zal dat het probleem met stikstof behoorlijk verminderen.” Maar een ander neemt het op voor de boeren: ,,De overheid zou boeren moeten compenseren om de stikstof te verminderen, in plaats van ze uit te kopen. Dan kunnen investeringen worden gedaan voor landbouw met minder stikstof-uitstoot.”

Veruit de meeste stemmers vinden de timing van de plannen van Timmermans niet handig, gezien de crisis in Oekraïne en het dreigende voedseltekort. ,,Zonder boer geen voer. De prijzen worden steeds hoger. Dit is het zoveelste voorbeeld van dwangbuis-politiek vanuit Brussel.”

Zorgwekkend vindt een meerderheid dat de kwaliteit van de landbouwgrond aan het afnemen is. Maar bereid om meer te betalen voor boerenproducten in de supermarkt, als zo de natuur gered kan worden, zijn juist minder stemmers. Eén van hen: ,,Ik wil niet nog meer betalen voor levensmiddelen.” .