Brief 1 ’Regels in Kamer handhaven’

Als deze regel strikt wordt nageleefd, hoeft niemand zich bedreigd te voelen. Wanneer de heer Van Houwelingen van Forum voor Democratie had gezegd tegen de voorzitster: ’Zeg tegen de heer Sjoerdsma van D66 dat zijn tijd nog komt’, dan had de voorzitster kunnen antwoorden: ’Nee, dat doe ik niet’. Dan was daarmee de kous af geweest. De eigen regels handhaven, daar draait het om.

E.L. Dobber, Lelystad

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: