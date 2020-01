Brief 1 ’Boeren de duimschroeven aangedraaid’

Deze beslissing wordt door de boeren genomen omdat de regels, opgelegd door het ministerie van Landbouw, meestal ondeskundigen op dat gebied, hen de duimschroeven heeft aangedraaid. Hun grond zou nu voor woningbouw gebruikt kunnen worden. Ons goede voedsel gaan wij verruilen voor import. Toch zal deze maatregel geen zoden aan de dijk zetten want mijns inziens is de overbevolking de grootste boosdoener. De 180 miljoen euro subsidie die het kabinet hiervoor uittrekt, is weggegooid geld.

Mevr. Brugman, Lelystad

