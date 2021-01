’Eerlijke verdeling welvaart’

Is er dan niet iets mis met de inkomstenverdeling? Voor mensen, die iedere maand moeite hebben om rond te komen, is dit een hard gelag. Denk aan de voedsel-, kleding- en speelgoedbanken. Zolang deze nog steeds bestaan, blijkt er toch iets niet te kloppen. De kinderen, die nog steeds in armoede leven. De ouderen, wiens AOW met zo'n €6 is gestegen. Pensioenen, die al 25 jaar niet zijn geïndexeerd.

Er wordt van alles onderzocht. De onderzoekbureaus zijn niet te tellen. Laten zij hun werk doen en het resultaat aan onze regering voorleggen. Hopelijk komt het dan eindelijk tot een eerlijke verdeling.

Joke van Leeuwen, Amersfoort