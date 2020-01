’Grote kerndreiging Iran’

Maar in dezelfde krant waar al dit leed beschreven wordt, lees ik dat Iran genoeg uranium heeft om een kernbom te maken en Europa laat dit allemaal stilzwijgend toe. Wetende dat dit ver van hun bed is, maar ik moet er niet aan denken dat ze ooit een kernbom op Israël laten vallen met miljoenen slachtoffers tot gevolg. Zouden wij ook dan weer op de herdenking van deze slachtoffers zeggen: dit mag nooit meer gebeuren, dit willen we niet nog een keer meemaken?

E. Meijer, Bergen