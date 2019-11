’Sneeuwoverlast in Alpen’

Gezien het waterpeil de laatste jaren hier extreem laag staat en veel sloten, beken en waterplassen bijna droog staan, laten we er dan ook verstandig mee omgaan, door alle sluizen open te zetten wanneer het deze kant op komt, en weer te sluiten wanneer allen sloten, beken en waterplassen weer tot het randje toe gevuld zijn. Want we zullen het volgend jaar zomer weer hard nodig hebben…

Mario Verhees, Asten