Column Marianne Zwagerman Parlementaire immuniteit is geen vleermuis, Marion Koopmans

Door Marianne Zwagerman

Minister Robbert Dijkgraaf staat 100 procent achter de brief die donderdag werd geplaatst in De Marion Koopmans Bode, in de kiosk te vinden onder de wat misleidende merknaam De Volkskrant. Alsof het nog niet erg genoeg is dat dierenarts Koopmans twee jaar lang via het OMT een zwaar stempel drukte op onze volksgezondheid, met desastreuze gevolgen voor het welzijn van jongeren, meet ze zich nu zelfs een mening aan over de parlementaire immuniteit.