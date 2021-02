Uitslag Stelling: Oplossing om te overleven

Een respondent licht toe: „Doordat Nederland als enige land van Europa naast een negatieve PCR-test ook een negatieve sneltest eist, heeft KLM te maken met een ontzettende omzetdaling. Mensen vliegen nu niet meer via Amsterdam naar hun bestemming. Logisch dat KLM alles op alles zet om te proberen te overleven”.

Een andere reactie: „De verwachting is dat initieel de vraag naar zakenreizen achter zal blijven en afgelopen zomer is al gebleken dat de vraag naar vakantiereizen onverminderd hoog is. Het is dan ook begrijpelijk dat KLM nu meer gaat inzetten op vakantiereizen”. Weer een ander: “In deze tijd wordt van ondernemers creativiteit verwacht. Vernieuwen en verder kijken is altijd goed.” De kritiek dat KLM met deze nieuwe koers al bestaande touroperators - waar de luchtvaartmaatschappij ook vaak mee samenwerkt - een loer draait, slaat volgens veel respondenten (56%) dan ook nergens op. „KLM is gewoon slim en dat mag. De rest van de reiswereld ging met de armen over elkaar zitten wachten tot corona voorbij zou gaan en ... dat is niet slim. Welkom in de zakenwereld”, reageert iemand. „TUI en Corendon mogen wel eigen vliegtuigen kopen, maar KLM zou geen reizen mogen aanbieden? Dat is pas valse concurrentie”, stelt een ander.

Daar is niet iedereen het mee eens. „Het is zakelijk bekeken een goede zet van KLM, maar iedereen in de branche heeft het zwaar en die krijgen er nu een grote concurrent bij”, schrijft iemand die zegt bij TUI reizen te blijven. „Om hen te steunen. Als alles weer mag uiteraard.”

Onder de tegenstanders van KLM Holidays valt vaak de opmerking ’schoenmaker blijf bij je leest’. „KLM is een vervoersbedrijf en geen touroperator. Vakanties organiseren is wat anders dan vliegen van luchthaven naar luchthaven”, aldus een van hen.

Over de kritiek dat KLM investeert in een toekomst als touroperator terwijl het miljarden aan coronasteun ontvangt, zijn de meningen verdeeld: 53% van de respondenten vindt dat deze staatssteun niet op deze manier ’misbruikt’ mag worden, 43% heeft er geen problemen mee.

Deze voorstanders zien de nieuwe plannen van KLM juist als een oplossing voor de aflossing van de staatssteun. „Kijk, die 4 miljard moet ook weer opgebracht worden”, stelt een van hen. „Een faillissement lost niets op. En daarnaast is meer concurrentie op de markt uiteindelijk alleen maar goed voor de klant.” En andere voorstander noemt het nieuwe verdienmodel ’een prima ontwikkeling’. „Andere reisorganisaties willen gewoonweg niet meer concurrentie en grijpen de staatssteun aan als stok om de KLM te slaan.”

Daar zijn de tegenstanders het niet mee eens. „Het idee is niet slecht maar de timing is verkeerd nu ze alleen dankzij staatssteun in leven kunnen blijven. Als dit voor anderen een doodsteek is, kun je spreken van valse en ontoelaatbare concurrentie”, reageert iemand. Een ander vindt: „Die miljarden zijn bedoeld om mensen aan het werk te houden, maar KLM ontslaat juist mensen. Ze verdienen het niet om staatssteun te krijgen”.