Brief 2 ’Interieur meetellen voor waardebepaling onwenselijk’

Op zich niet zo gek, dat een huis met nieuwe keuken en badkamer, meer waard is dan een huis waar al tientallen jaren niets aan gedaan is. De grootste verontwaardiging is echter niet vanwege het meewegen van die factor maar schending van de privacy. Tollenaars komen gluren achter de voor- en achterdeur en dat willen we niet.

Doet mij denken aan de Personele Belasting uit de 50er jaren. De gemeenten hadden mensen in dienst die kwamen vastleggen of je (in elke woning) luxeartikelen had. Dus het hebben van een wasmachine, een TV of andere (voor die tijd) luxeartikelen was de grondslag voor de Personele Belasting. Zodra je wist wanneer de inspecteur langs kwam, werden de luxegoederen aan het zicht onttrokken. Opgeborgen in de schuur of de kelder.

Deze gehate belasting verdween door de invoering van de on(t)roerend goedbelasting.

Andries F. Bongers (81 jaar)

