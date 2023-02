Brief 1: ’Belastingdienst moet Weerwind aanpakken’

In de gemeenteraad van Almere heerst onwetendheid over wat de regels zijn voor het privégebruik van een dienstauto. Er wordt van iedere Nederlander verwacht die een leaseauto - of in mijn geval een eigen zakelijke auto - heeft hoe de belastingregels daaromtrent zijn.

Ik heb getekend voor 0 (nul) kilometers per jaar privé. Dan is tot 500 kilometer privé nog gratis mogelijk, mits wordt geregistreerd wat zakelijke- en privékilometers zijn, en boven de 500 kilometer betaal je bijtelling. Dat weet iedereen die ook weet dat 1+1=2, behalve op het gehele gemeentehuis in Almere. Kortom, hier is gewoon doelbewust gefraudeerd.

Kom op, Belastingdienst, doe je werk en pak deze corruptie aan. Veroordeel dit net als iedereen die één kilometertje teveel privé heeft gereden.

C.J. van Mook, Made

