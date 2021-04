Uitslag Stelling: Zorgen om rekening crisis

Toch zijn er ook veel stemmers die het belasten van mensen met een hoger inkomen en bedrijven die profiteren van de coronapandemie, wel een goed idee vinden.

Een reactie: „Op zich vind ik een rijkentaks een prima plan. Maar waar leg je de lat voor degenen die daaraan moeten meebetalen?” Veel respondenten denken namelijk dat hier weer de middeninkomens getroffen gaan worden. „Het moet niet zo zijn dat de middenklasse weer wordt geraakt en de ’happy few’ de dans ontspringen.” Een tegenstander: „Een onzinnig en typisch links plannetje. Bedrijven mogen best iets terugdoen, maar omdat iemand nou eenmaal meer verdient moet je hem daar niet voor straffen.”

De meeste deelnemers geloven niet dat deze taks er snel zal komen in Nederland. Slechts een kwart gelooft dat het kabinet dat nu in de maak is, een dergelijke rijkenbelasting zal gaan invoeren. „Met rijkenknuffelaar Rutte gaat dit echt niet gebeuren”, zo verwacht iemand. Andere respondenten verwachten ook niet dat een kabinet van VVD en D66 geld bij de hoogst betaalden gaan weghalen. „Deze partijen gaan de rekening van de crisis bij de laagstbetaalde werkmensen deponeren, en bij de bejaarden.”

Wel verwacht een meerderheid dat het nieuwe kabinet de komende jaren heel hard gaat bezuinigen om de rekening van de crisis te betalen. Veel respondenten vinden dat de overheid eerst maar eens moet bezuinigen op de overheid zelf, in plaats van het geld weg te halen bij ’de burgers’. Andere suggesties: ,,Het loon van Kamerleden, het vergadercircus in Brussel, minder snelwegen en minder ambtenaren.”

Driekwart van de stellingdeelnemers is bang voor de economische gevolgen van de coronapandemie. Het IMF stelt ook dat door corona het verschil tussen arm en rijk is toegenomen. Iets meer dan de helft van de respondenten voelt dit ook zo. Een aantal stemmers vindt dat de kloof tussen arm en rijk er al veel langer is. Een reactie: „Die rijkentaks had allang ingevoerd moeten worden. Maar zolang de VVD regeert, gaat dat niet gebeuren.”

Een flinke meerderheid verwacht dat de komende generaties moeten gaan betalen voor de crisis. Een respondent vindt dit volkomen terecht. „De jeugd en jongvolwassenen hebben de maatregelen niet opgevolgd, met als gevolg langere lockdowns en overvolle ic’s en alle economische gevolgen van dien. Laat ze maar op de blaren zitten.”

Bijna alle stemmers verwachten dat het betalen van de rekening van de crisis voor grote spanningen gaat zorgen binnen de EU. Een opmerking: „We moeten niet vergeten dat we garant staan voor miljarden euro’s steun van zuidelijke EU-landen. Dit gaat ons de das omdoen, en niet de coronacrisis zelf.”

Met name online winkels en supermarkten varen wel bij de coronacrisis. De meerderheid van de stellingdeelnemers vindt dat deze bedrijven hiervoor iets terug moeten doen. Een deelnemer reageert: „Dat zou wel eerlijk zijn. De prijzen van de supermarkten rijzen de pan uit, ze hebben heel sneaky steeds alles duurder gemaakt.”