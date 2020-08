’Wegloopincident’ om Kaag c.s. te dekken

’Politiek met een grote P”, was de aankondiging van de nieuwe leider van D66, Kaag, in een van de kennismakingsinterviews. Deze was bij de partijdag in Breda. Nu is iedereen voorstander van politiek met grote P: hoofdlijnen, heldere besluiten nemen en die krachtig verdedigen, staan voor de consequenties en geen spelletjes spelen.