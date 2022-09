’Mensen niet dwingen om te pinnen’

Praat Mee

Zelfscankassa’s: irritant of juist een zegen?

Je boodschappen zelf scannen, omdat er geen fysieke kassa open is. De zelfscan zie je steeds vaker en er zijn inmiddels ook winkels zonder ’echte’ kassa’s. In de Albert Heijn in Heemstede was dit maandag het geval wegens een personeelstekort. Vind jij het vervelend zelf de boodschappen te moeten sca...