’Boeren benadeeld door Nederlandse rechters’

In vrijwel alle rechtszaken die de boeren in Nederland hebben aanspannen in verband met fosfaatrechten kregen de boeren ongelijk. Volgens de rechters hadden boeren het nieuwe beleid aan kunnen zien komen. Hoe dan, vraag ik mij dan af.

Onze beleidsmakers hebben namelijk geen éénsluidend beleid. Hun beleid verandert nog sneller dan het weer. En kan vervolgens weer met terugwerkendekracht worden aangepast. Dat kan namelijk met gemak in een bedrijfssector als veehouderij, waar gewerkt wordt met een natuur die ook niet altijd functioneert zoals het in de boekjes beschreven staat.

De Boer

Sneek