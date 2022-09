Lopend met de scooter kwam ik langs een VAK-garage. Monteur Ger van de garage bood aan mij en mijn scooter in een busje naar een dealer te rijden. Ik heb daar uitgelegd wat ik gedaan had en gevraagd of zij een oplossing hadden. Een uur later zat ik weer op mijn ’schone’ scooter met de goede benzine erin. Ger van VAK-garage Leiden, nogmaals hartelijk dank!

Andrea Beij, Leiden

Ook een bijdrage leveren? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl