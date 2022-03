’Europese defensie papieren tijger’

Duitsland, tot nu toe beschouwd als pacifistisch land, wil de komende jaren zelfs 100 miljard Euro uittrekken voor defensie. Een totale ommezwaai van 180 graden en hopelijk niet te laat. Want het zal zeker 10 jaar in beslag nemen voordat de Europese legers weer een geduchte krijgsmacht vormen, waarvoor zelfs Poetin beducht zal zijn. Tot die tijd zal de Europese defensie een papieren tijger zijn, waar Poetin niet van wakker ligt. Ondertussen blijft Europa defensief afhankelijk van de VS, althans zolang die bereid zijn als beschermeling van Europa te willen blijven fungeren. Het is dus zaak dat Europa militair gezien op eigen benen gaat staan en een krachtig Europees leger gaat opbouwen onafhankelijk van de VS.

Frans Boomer,

Nieuwegein