Omdat je niet te laat kunt komen bij zo’n gelegenheid en we er zelf niet uitkwamen, hebben we in een winkel de weg gevraagd. Een meneer in de winkel was zo vriendelijk om voor ons uit te rijden naar het adres, zodat we nog op tijd waren. Lieve meneer in Huizen, bedankt.

Mia Boonstoppel

