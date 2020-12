’Ollongren zet jonge huizenkopers buitenspel’

Financieel

Dow toont veerkracht; Tesla zit bij debuut S&P 500 dwars

De aandelenbeurzen in New York keken na een zwakke start overwegend tegen kleine verliezen aan. De nervositeit over de nieuwe, zeer besmettelijke variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk werd flink getemperd door een omvangrijk nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie.