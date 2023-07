’Laat bedrijven investeren in oplossing plastic’

De nieuwe wet op plastic verpakking brengt geen enkele prikkel voor de ondernemer.

Laten we als voorbeeld eens McDonald’s Nederland nemen. De omzet is rond 1 miljard. Het kassabonnetje zal (een voorzichtige schatting) 1% hoger zijn. Ka-ching voor de onderneming. Want ze hoeven dit geld niet af te dragen. 10 miljoen euro, zomaar cadeau. Een onverwachte steun uit onverwachte hoek voor dergelijke multinationals.

Waarom niet andersom? Het bedrijf krijgt vijf jaar de tijd om alle verpakkingen biologisch afbreekbaar te maken. Daar kunnen zij dan in investeren.

Onbegrijpelijk weer dat de prikkel moet liggen bij een gezin wat af en toe als feestje naar de Mac gaat.

Ruud van Doorn, Akkrum