’Strengere maatregelen voor reizigers’

Die maatregelen zouden ook vise versa moeten gelden mbt mensen vanuit andere landen, zoals bijvoorbeeld ons eigen reislustige Nederlandse volk dat kris kras de wereld over reist puur voor hun plezier en zo ziektes meeneemt. Kijk maar eens naar de tv programma's over luchthavens wereldwijd. Wat sommigen in hun koffers en tassen hebben zitten of wat men op de luchthavens bij de douane aantreft in pakketten... onvoorstelbaar. Meestal zijn het reizigers uit landen waar men het woord hygiëne niet of amper kent, waar men lak heeft aan wet- en regelgeving.

De ergste corona ellende hebben we nu wel gehad, hoop ik. Ik stond er dmv werk middenin, collega's die er onder door zijn gegaan, fysiek en mentaal, veel patiënten/bewoners/cliënten overleden. Het leed veroorzaakt door Covid, het zal waarschijnlijk nooit helemaal te voorkomen zijn, maar het zou al een stuk schelen als men eens zou gaan nadenken waarom je voor je ’plezier’ de wereld over wil reizen enz. Dat er strengere maatregelen moeten komen is zeker.

Nicolette Mulder