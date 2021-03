’Formatie nog lang niet beklonken’

Blij ben ik met het behaalde resultaat van mijn VVD maar bang voor een ´gijzeling´ van D66 ten behoeve van een te links georiënteerde coalitie. De politieke principes liggen op een paar stevige zaken best ver uit elkaar. Het ligt niet voor de hand dat de tweede grootste partij het eveneens mee voor het zeggen heeft. Immers in het verleden werd bijvoorbeeld de PVV daarin volledig gepasseerd. Het is een farce de twee verkenners gezamenlijk te zien alsof het een en ander al is beklonken. Compromissen zullen moeten worden gesloten maar beschaam in vredesnaam niet weer de stemmers door de partijstandpunten te verkwanselen ten behoeve van het ’coalitiepluche’.

J.R. Kingma, Surhuisterveen