’Sahla juist geschikt als adviseur’

Winterswijk eert nationaal kouderecord uit 1942 met monument: ’Dat werd hoog tijd’

Het landelijke kouderecord in Nederland bestaat exact tachtig jaar. In Winterswijk werd in de ochtend van 27 januari 1942 de laagste temperatuur ooit in ons land gemeten. Het weerstation van Jaap Langedijk registreerde -27,4 graden in het Achterhoekse dorp. Een bronzen beeld van de meteoroloog is do...