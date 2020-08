’Concurrentie Transavia goed voor consument’

Budgetvlieger Transavia gaat pakketvakanties verkopen onder de naam Transavia Holidays. De reisindustrie reageert furieus en waarom dat met name is maakt directeur Coby van Dongen van de Jong Intra Vakanties snel duidelijk. Naar haar zeggen gaat deze grote vliegleverancier haar organisatie zwaar beconcurreren en zullen ook nog eens onder de prijs duiken.

Een grote concurrent erbij is natuurlijk niet fijn, maar om nu meteen zo te reageren. Dit zal de Jong Intra Vakanties dwingen om kritisch naar hun eigen prijzen te kijken en daar wordt de consument vermoedelijk wel beter van.

Daarnaast hebben Nederlandse touroperators kilo's boter op hun hoofd, want toen TUI met zijn eigen vliegmaatschappij begon heb ik de Jong Intra, maar ook Transavia niet gehoord. De gehele reiswereld zit in een overlevingsmodus en daar is de toekomstvisie van Transavia gewoon een exponent van.

Jan Pronk, Beverwijk