Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Ongenaakbaar geachte machine Michael van Gerwen blijkt ’gewoon’ een mens

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Het is dinsdagavond 3 januari, tegen achten. Pal voor de finale van het WK darts blijkt rondom het Alexandra Palace in Londen alles anders dan de weken ervoor. De religieuze uitstraling van de enorme evenementenhal is dan allang een illusie gebleken. De groepjes Engelsen, Nederlanders, Duitsers en wat Belgen die eromheen slenterden, sloegen elkaar eerder nog lallend op de schouders. Dat kan dus wel. Zij maakten er in hun onesies, verkleedkostuums en de shirts van hun favoriete dartspelers één groot feest van. Maar nu haast iedereen zich naar binnen. Het jolige is eraf.